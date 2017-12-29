Уфимского депутата Андрея Носкова выпустили из СИЗО

В общей сложности он провёл в изоляторе 8,5 часов.

Владельца группы компаний ПСК-6 и депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова отпустили из следственного изолятора, куда он был помещён утром 28 декабря. По словам самого Носкова он прилетел в аэропорт Уфы около восьми часов утра.

- Я был в Уфе в 8:30, меня сразу же отвезли в СИЗО, - рассказал нашему корреспонденту Андрей Носков, - Выпустили меня около пяти часов вечера, при этом я не понимаю, почему меня не повезли в суд.

Также он отметил, что ему до сих пор не предъявили обвинение.

- Я не знаю, поеду ли я сам к следователю, или буду дожидаться вызова, ещё не думал об этом. Вообще это очень сильное психологическое давление, - добавил Андрей Носков.

Вчера 28 декабря, Верховный суд Башкирии рассматривал ходатайство адвокатов Андрея Носкова об отмене решения о заочном аресте. Суд вставший на сторону депутата, постановил что при принятии решения о аресте, нижестоящая инстанция не учла нормы процессуального кодекса в части касающейся запрета арестовывать подозреваемых в мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью.