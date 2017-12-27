Ирек Ялалов: «Нужно сломать застройщиков, чтобы строили качественные дома»

Глава Уфы рассказал о трех подходах к архитектурному наследию города.

Глава администрации Уфы на встрече с региональными медиаменеджерами рассказал о трёх подходах в работе со зданиями, представляющими историческую и архитектурную ценность. Главное - опираться на историческую и архитектурную общественность, всех, кто не равнодушен, сказал Ирек Ялалов, отвечая на вопрос ИА «Медикорсеть» о подходах к сохранению архитектурного наследия Уфы.

- Самый правильный подход - это взять и отреставрировать исторический памятник. Но вы понимаете, что такое реставрация по стоимости. Например, реконструкция бывшей воскресной чувашской школы (здание по ул. Цюрупа, ныне там расположены институты развития, подведомственные региональному правительству) обходилась частному инвестору примерно в 150 тыс. рублей за квадратный метр.

Расчетная стоимость реконструкции начиналась по цене 70-75 тыс. за квадрат, но, как только (строители) тронули эту гнилушку, поняли, что придется создать внутренний каркас в исторических стенах, штробить, фундаменты новые делать - проще снести и построить, это обойдется тысяч в 70 за квадрат. Мы исходим из наших реалий.

Недавно знакомился с системой коммунального, муниципального хозяйства Стокгольма, там они сохранили двухэтажный барак, похожий на наши бараки Бельского речного пароходства. Бараку - почти 200 лет, он не имеет никакой архитектурной, исторической ценности - ему просто 200 лет. Но его сохранили. Это - европейский подход. Я приводил примеры американского подхода: Чикаго тридцатых годов или Нью-Йорка двадцатых вы нигде уже не увидите - почти все снесено, кроме отдельных островков. Совершенно другой город построен - это - американский подход. Они живут одним днем, одним поколением, американской мечтой. Европейский подход предполагает максимально бережное сохранение исторических зданий.

Посмотрите, на каких фундаментах стоят немецкие, итальянские, испанские памятники, - как правило, они построены на настоящих фундаментах глубокого заложения, с подвалами глубиной 5-6 метров. Если эти здания обслуживать, то они простоят еще тысячу лет. И посмотрите как построены наши объекты - на нашем «южноуральском подходе» - неважно, купец [строил], мещанин или нищий. Копалась траншея глубиной максимум в метр, бутилось (от термина «бутовый фундамент», то есть состоящий из крупных кусков горных пород неоднородной формы - прим. ИА «Медиакорсеть») известковым камнем и на этом основании строился дом, без подвала. Даже советские «сталинские дома» по улице Карла Маркса и Ленина, как правило строились таким способом - если рядом с ними проезжает «газель», уже посуда в доме трясётся.

Восстанавливать такие памятники - фактически это новое строительство. Сейчас мы на перекрестке Кирова-Ленина возрождаем один объект таким образом. Да, это копия, и «Россинский» это копия - особняк Россинского восстановить было невозможно - там было два дома, основной, который сохранился и второй - для прислуги. Только пальцем тронули, он сложился и всё - труха. Качество материала. В Москве, Санкт-Петербурге в качестве основного использовался природный камень - мрамор, граниты, у нас же гипс использовался! Гипс - что с ним за сто лет происходит? Если мы гипс заменим на другой камень, это тоже исторически будет неверно. Опять что-то делать из гипса? Или стены из дранки? Поэтому три подхода: реставрация - очень дорогой подход, я надеюсь, какие-то объекты мы так сделаем, но это будут единичные объекты. Второй подход - реконструкция - примерно как сделали со зданием чувашской школы на ул.Цюрупы. И третий подход - просто копия. Мы любим ссылаться на нашу Казань любимую - мои друзья там очень просто сделали: восстановили Татарскую слободу с большим энтузиазмом и она получилась лучше, чем была - людям нравится, обывателям нравится, туристам нравится. Вы думаете, в XIX веке в таких домах жили? Или возьмите классический пример - здание Британского парламента. Там есть историческая часть и вновь пристроенная.

Или возьмите наш Национальный музей - есть бывший Поземельный банк, есть а половина пристроена при советской власти, бывший обком партии - ничем не отличаются, воспринимаются как единый архитектурный ансамбль.

Самый классический пример тотального подхода - это Париж, в котором ничего не осталось от XIV-XV вв., когда Наполеон проложил широченные улицы, в имперском стиле город построил. В XIX веке мы получили тот Париж, который сейчас видим. А там же были здания со времен Древнего Рима - они были уничтожены - остались только их подземные фрагменты. Так что существуют разные подходы и в каждом конкретном случае будет конкретный подход.