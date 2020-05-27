Депутаты Курултая Башкирии хотят запретить «наливайки» в жилых домах

Башкирские депутаты планируют установить ограничения для продажи алкоголя. Прежде всего, инициатива будет запрещать работу заведений, площадь которых будет менее 25 квадратных метров, особенно это касается помещений в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что инициатива должна решить проблему с так называемыми наливайками – многочисленными рюмочными, барами и прочими заведениями, которые расположены в подвалах домов или в киосках рядом.

– Они, как правило, собирают вокруг себя асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан. В таких местах складывается неблагоприятная криминогенная обстановка. И все это под окнами у людей, в двух шагах от детской площадки, школы, детского сада. Причем круглосуточно, поскольку такие заведения продают алкоголь и ночью – при наличии лицензии общепита это не запрещено, – отметил он.