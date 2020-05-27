Депутаты Курултая Башкирии хотят запретить «наливайки» в жилых домах
Законопроект о запрете продажи алкоголя планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Башкирские депутаты планируют установить ограничения для продажи алкоголя. Прежде всего, инициатива будет запрещать работу заведений, площадь которых будет менее 25 квадратных метров, особенно это касается помещений в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.
Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что инициатива должна решить проблему с так называемыми наливайками – многочисленными рюмочными, барами и прочими заведениями, которые расположены в подвалах домов или в киосках рядом.
– Они, как правило, собирают вокруг себя асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан. В таких местах складывается неблагоприятная криминогенная обстановка. И все это под окнами у людей, в двух шагах от детской площадки, школы, детского сада. Причем круглосуточно, поскольку такие заведения продают алкоголь и ночью – при наличии лицензии общепита это не запрещено, – отметил он.
Толкачев добавил, что закон поможет обеспечить безопасность в жилых зонах, не ущемив при этом интересы общепита. Но все таки заключил, что если обстановка не улучшится, то к этому вопросу депутаты вернутся снова.