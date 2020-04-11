Глава Башкирии подписал указ о снятии ограничений по продаже алкоголя
Ограничение будет снято с 13 апреля.
Вчера, 10 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии ограничений по продаже алкогольной продукции в регионе.
С 13 апреля продажа розничной алкогольной продукции будет организована в соответствии с законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан», сообщается на сайте правительства.
Напомним, запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 на территории региона был подписан 1 апреля по инициативе глав. Радий Хабиров заявил, что походы за спиртным не закачиваются ничем хорошим.
«Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», – прокомментировал тогда он.
Напомним, ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял 3 апреля, что мера по ограничению продажи алкоголя может повлиять на «серьезный рост социального напряжения». В ведомстве настоятельно рекомендовали «не менять» режим продажи алкоголя «без крайней необходимости».