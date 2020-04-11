Глава Башкирии подписал указ о снятии ограничений по продаже алкоголя

Вчера, 10 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии ограничений по продаже алкогольной продукции в регионе.

С 13 апреля продажа розничной алкогольной продукции будет организована в соответствии с законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан», сообщается на сайте правительства.

Напомним, запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 на территории региона был подписан 1 апреля по инициативе глав. Радий Хабиров заявил, что походы за спиртным не закачиваются ничем хорошим.

«Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», – прокомментировал тогда он.