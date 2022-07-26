В Башкирии предприниматель объяснил, за что его семью велели «выжечь каленым железом»

«У меня есть веские основания полагать, что главе Башкирии Радию Хабирову предоставили готовую справку, в которой оклеветали меня, а Радий Фаритович, будучи эмоциональным человеком, отреагировал резко. При этом нам даже не дали возможности представить свои аргументы и доказать невиновность. Если бы у меня была возможность это сделать, то первое, на что я хотел бы обратить внимание главы Башкирии, — это ситуация с землями в Акбердинском сельсовете, которые были выведены из сельхозоборота, разделены на паи и распроданы. Причем их продали не местным аграриям, а людям, которые раньше никогда не жили на этой земле и не работали на ней. И это вполне объяснимо. Ведь если бы паи предоставили местным дояркам или скотникам, у которых есть дети и внуки, те стали бы их застраивать и вряд ли захотели бы продать. А конечным бенефициарам этой схемы было необходимо поскорее выкупить паи у их новых собственников, чтобы разделить их на дачные участки и реализовать. К этой схеме причастны глава Акбердинского сельсовета Азамат Сатаев и юрист Ильдус Мулюков, который представляет его интересы в суде. Не секрет, что Мулюков давно сотрудничает со структурами, аффилированными с Анатолием Горячевым, и раньше помогал ему „разруливать“ вопросы в Уфимском районе, где также активно ведется застройка земли, выведенной из сельхозоборота. Теперь же Мулюков является депутатом Акбердинского сельсовета и вновь находится в непосредственной близости от местных властей», — пояснил Ришат Исхаков в своем комментарии.