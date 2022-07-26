В Башкирии предприниматель объяснил, за что его семью велели «выжечь каленым железом»

Предприниматель из Иглинского района Ришат Исхаков опубликовал в открытом доступе видеообращение, в котором назвал истинные причины, по которым глава Башкирии Радий Хабиров дал указание «выжечь каленым железом» бизнес его семьи.
Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии 17 января этого года глава региона привел пример «недопустимых чудес», упомянув, что бывший глава Иглинского района Исхаков вместе со своей семьей и аффилированными компаниями якобы незаконно завладел землей. Вдобавок Хабиров отметил, что в муниципальном районе действуют «два короля», при этом, по его словам, экс-глава района Ришат Исхаков препятствует деятельности главы муниципалитета. Итогом стало эмоциональное указание Хабирова «выжечь каленым железом» нарушителей.
После этого силовики начали серию проверок деятельности бизнеса Исхаковых, а недавно было возбуждено уголовное дело по заявлению главы Акбердинского сельсовета Азамата Сатаева о том, что Исхаковы якобы незаконно присвоили муниципальную сельхозтехнику.
В своем видеообращении Ришат Исхаков заявил, что в пору своей работы главой района (с 2000 по 2010 годы) он не владел ни одним гектаром земли, поэтому обвинения в том, что он присвоил землю во время работы главой района беспочвенны. По его мнению, истинными причинами всех нынешних событий могут быть корыстные интересы коммерсантов, желающих завладеть землей в Иглинском районе, чтобы поделить ее на паи и продать. Среди возможных «интересантов» Ришат Сальманович назвал уфимского предпринимателя и бывшего депутата Уфимского горсовета Анатолия Горячева, который, по словам Исхакова, «в последние годы вместе со своим компаньоном Василием Шадренкиным занялся загородным строительством, осваивая земли в Уфимском и Иглинском районах, а также состоит в дружеских отношениях с нынешним первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии Уралом Кильсенбаевым» (он имеет репутацию одного из самых надежных членов команды Хабирова — ред.).
Следует уточнить, что документально причастность Анатолия Горячева к загородному строительству в вышеупомянутых районах установить не удалось, поскольку еще со времен своего депутатства Горячев перестал числиться в учредителях коммерческих организаций. На сегодняшний день, согласно данным «Руспрофайла», он является руководителем только одного ООО «БК «Керамикс», а также учредителем и руководителем двух благотворительных фондов. Таким образом нет официальных оснований считать, что Анатолий Горячев как-либо влияет на деятельность аффилированных с ним структур, при этом все-таки есть поводы усомниться в том, что он этого не делает.
Mkset отправил официальный запрос Ришату Исхакову с просьбой прокомментировать факты, озвученные им в своем видеообращении. Предприниматель предоставил свои разъяснения.
«У меня есть веские основания полагать, что главе Башкирии Радию Хабирову предоставили готовую справку, в которой оклеветали меня, а Радий Фаритович, будучи эмоциональным человеком, отреагировал резко. При этом нам даже не дали возможности представить свои аргументы и доказать невиновность. Если бы у меня была возможность это сделать, то первое, на что я хотел бы обратить внимание главы Башкирии, — это ситуация с землями в Акбердинском сельсовете, которые были выведены из сельхозоборота, разделены на паи и распроданы. Причем их продали не местным аграриям, а людям, которые раньше никогда не жили на этой земле и не работали на ней. И это вполне объяснимо. Ведь если бы паи предоставили местным дояркам или скотникам, у которых есть дети и внуки, те стали бы их застраивать и вряд ли захотели бы продать. А конечным бенефициарам этой схемы было необходимо поскорее выкупить паи у их новых собственников, чтобы разделить их на дачные участки и реализовать. К этой схеме причастны глава Акбердинского сельсовета Азамат Сатаев и юрист Ильдус Мулюков, который представляет его интересы в суде. Не секрет, что Мулюков давно сотрудничает со структурами, аффилированными с Анатолием Горячевым, и раньше помогал ему „разруливать“ вопросы в Уфимском районе, где также активно ведется застройка земли, выведенной из сельхозоборота. Теперь же Мулюков является депутатом Акбердинского сельсовета и вновь находится в непосредственной близости от местных властей», — пояснил Ришат Исхаков в своем комментарии.
В подтверждение своих слов Ришат Исхаков приводит весьма интересное решение Арбитражного суда Башкирии от 3 августа 2017 года, по которому Акбердинский сельсовет выплатил 17 млн 620 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю Василию Шадренкину (много лет сотрудничавшему в Анатолием Горячевым) в качестве компенсации убытков. Как следует из материалов дела, эти убытки Шадренкин понес после того, как принадлежавшие ему с 2008 года на территории Акбердинского сельсовета земли по итогам другого судебного разбирательства — между Акбердинским сельсоветом и ООО «Газпром трансгаз Уфа» — утратили категорию «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «под малоэтажное строительство».
Интересы Акбердинского сельсовета в суде представлял юрист Мулюков. При этом после проигрыша в суде Акбердинский сельсовет не стал опротестовывать судебное решение, хотя для этого при желании можно было найти основания — например, можно было попытаться оспорить степень вины сельсовета или сумму иска, которая была определена на основании рыночной стоимости участков. Однако глава Акбердинского сельсовета Азамат Сатаев предпочел выплатить 17 млн рублей истцу-застройщику.
Кстати, это не единственная история, достойная расследования. Ранее в СМИ уже публиковались материалы о последствиях управленческой политики Азамата Сатаева, за которые местные жители даже хотели отправить его в отставку.
По словам Ришата Исхакова, он очень удивлен тем, что этот прецедент не заинтересовал никого из силовиков, хотя он отправлял по этому поводу обращения в различные инстанции и высказывал предположения, что в данном случае вполне мог иметь место вывод бюджетных средств при помощи судебного решения.
В районе почти не осталось земель сельхозназначения. Из-за того, что Иглинский район приближен к Уфе, он все больше превращается в коттеджные поселки, часть Уфимской агломерации. Наверное, этот процесс исторически неизбежен. Но вот только почему крайними решили сделать нас, людей, которые как раз-таки сами работают на земле, возделывают ее, а не тех, кто действительно прокручивает сомнительные схемы, раздает землю людям, никогда не ней не работавшим, а потом скупает ее по низким ценам для своего бизнеса? задается вопросом Ришат Исхаков.
Добавим, что в редакцию Mkset недавно поступило коллективное обращение жителей села Акбердино. Как утверждают авторы письма, якобы земельные паи в Акбердинском сельсовета были выделены бесплатно членам внутрихозяйственной комиссии, состоявшей из людей, которых в районе практически никто не знал. Для проверки обращения мы направили запросы в администрацию Иглинского района и прокуратуру.
Таким образом Ришат Исхаков настаивает на том, что ни глава Башкирии Радий Хабиров, ни глава Иглинского района Гюзель Насырова не владеют достоверной информации о происходящих в районе событиях, а довольствуются искаженными сведениями.
Mkset направил запросы в администрации Акбердинского сельсовета и Иглинского района, прокуратуру, а также предпринимателю Анатолию Горячеву.