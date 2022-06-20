Житель Башкирии, чью семью обещали «выжечь каленым железом», обратился к Бастрыкину

И что самое удивительное в этой ситуации, на сцене снова появился тот самый Фаниль Галеев, который, будучи пенсионером, даже присутствовал на допросах Ильшата Исхакова в Следкоме. В результате у него, прошедшего в свое время восемь курсов химиотерапии и получившего инвалидность, резко ухудшилось состояние здоровья.