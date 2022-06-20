Житель Башкирии, чью семью обещали «выжечь каленым железом», обратился к Бастрыкину

Житель Башкирии, чью семью обещали «выжечь каленым железом», обратился к Бастрыкину
Житель Башкирии, чью семью обещали «выжечь каленым железом», обратился к Бастрыкину
Сегодня, 09:46ПолитикаЭлина ГазимоваФото: Youtube.com
Предприниматель из Иглинского района Башкирии Рустам Исхаков попросил главу Следственного комитета остановить правовой беспредел, который творится в отношении его семьи.

16 июня директор компании «Рустал» Рустам Исхаков опубликовал в Youtube видеообращение, адресованное главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он настаивает, что в Башкирии осуществляется незаконное уголовное преследование его старшего брата Ильшата, а также предпринимаются меры для отъёма имущества у него семьи.

Рустам Исхаков предполагает, что главным виновником происходящего может быть отставной сотрудник полиции Фаниль Галеев, у которого якобы есть личные счёты с главой семейства Исхаковых — Ришатом Сальмановичем, который 12 лет назад уволился с поста главы Иглинского района Башкирии.

Одним из таких людей на жизненном пути нашей семьи оказался Галеев Фаниль Ахметович, который, предположительно, поставил целью своей жизни «борьбу» с семьей Исхаковых. В этой «борьбе» для него оказались все средства хороши. Основными средствами такой «борьбы» он мог выбрать клевету и лжесвидетельства, заявил Рустам Исхаков.

По словам его словам, неприязнь между его отцом и Фанилем Галеевым возникла еще в 1995 году, когда Ришат Исхаков пресек масштабные хищения на возглавляемом им сельхозпредприятии, где в службе безопасности трудился Галеев.

Как предполагает Рустам Исхаков, после этого Галеев вскоре поступил на работу в полицию и стал засыпать жалобами на его отца всевозможные инстанции.

В 2002 году в селе Акбердино произошла трагедия, там была найдена повешенной школьница Лена А. Предположительно, Галеев цинично воспользовался этим несчастьем и стал распространять слухи о том, что к этой смерти причастен его старший брат Ильшат.

Мы, естественно, защищались как могли. Имеется множество, вступивших в законную силу решений судов, которыми были удовлетворены иски моего отца о защите чести и достоинства, говорит Рустам Исхаков.

Он также особо отмечает, что жалобы на Галеева поступали и от других лиц, права которых он нарушал.

Подтверждением тому может послужить статья, опубликованная в «Новой газете».

Недавно дело о смерти школьницы 20-летней давности было реанимировано. По нему снова был задержан Ильшат Исхаков, которого двое суток путем шантажа и угроз склоняли к самооговору.

И всё это преследование его семьи, по мнению Рустама Исхакова, началось после того, как 17 января на правительственной оперативке глава Башкирии Радий Хабиров дал указание «уничтожить и выжечь каленым железом» тех, кто, по его словам, мешает работать законным органам власти.

И что самое удивительное в этой ситуации, на сцене снова появился тот самый Фаниль Галеев, который, будучи пенсионером, даже присутствовал на допросах Ильшата Исхакова в Следкоме. В результате у него, прошедшего в свое время восемь курсов химиотерапии и получившего инвалидность, резко ухудшилось состояние здоровья.

«Вас однозначно вводят в заблуждение и получается, прикрываясь Вашим именем, пытаются решить хозяйственный спор через уголовное преследование ни в чем невиновных людей», — такими словами завершает Рустам Исхаков свое видеообращение к Александру Бастрыкину и просит его незамедлительно вмешаться в эту ситуацию, объективно разобраться в этом деле и указать руководству Следственного управления Следкома РФ по РБ на недопустимость нарушения законности и преследования невиновных лиц в чужих интересах.

Напомним, ранее Рустам Исхаков опубликовал видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову, в котором также просил его прекратить преследование его семьи.

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