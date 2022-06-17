Бизнесмен из Башкирии рассказал Хабирову, как его семью «выжигают каленым железом»

В качестве дополнительного способа давления власти также начали преследование старшего сына Ришата Исхакова — Ильшата. Для этого в район приезжала специальная группа комиссии по правам человека. Собрала все местные сплетни, в том числе о преступлении 20-летней давности, к которому, как клянутся Исхаковы, Ильшат не причастен. Тем не менее его бесконечно допрашивали, торговались с ним, чтобы оговорил сам себя.