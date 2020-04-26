В Башкирии из городских «рассадников коронавируса» разрешили ехать на дачу и рыбалку

Накануне, 25 апреля, на официальном портале правовой информации были опубликованы изменения, внесенные в указ главы Башкирии о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения короновируса.

Многие горожане уже смогли ими воспользоваться в течение этого уик-энда.

Прежде всего, речь о людях старше 65 лет. И разрешили выезжать на дачи и садовые участки, прием делать это можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте (правда, в маске и перчатках). При себе следует иметь паспорт, документы на садовый участок и заявление о прерывании режима самоизоляции с точным указанием начального и конечного срока отлучки из дома. Образец есть по ссылке.

Ранее жителям Башкирии уже было разрешено покидать дома при необходимости явиться в суд, правоохранительные и другие госорганы, в местную администрацию, призывные комиссии.

Теперь расширился список торговых организаций, которые можно посетить. Теперь в него входят: салоны связи, многофункциональные центры, ветеринарные клиники, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокаты и нотариусы.

Для поездки пункты назначения из этого списка нужно зарегистрироваться на портале дорога02.