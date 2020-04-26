В Башкирии из городских «рассадников коронавируса» разрешили ехать на дачу и рыбалку
Горожанам существенно облегчили жизнь.
Накануне, 25 апреля, на официальном портале правовой информации были опубликованы изменения, внесенные в указ главы Башкирии о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения короновируса.
Многие горожане уже смогли ими воспользоваться в течение этого уик-энда.
Прежде всего, речь о людях старше 65 лет. И разрешили выезжать на дачи и садовые участки, прием делать это можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте (правда, в маске и перчатках). При себе следует иметь паспорт, документы на садовый участок и заявление о прерывании режима самоизоляции с точным указанием начального и конечного срока отлучки из дома. Образец есть по ссылке.
Ранее жителям Башкирии уже было разрешено покидать дома при необходимости явиться в суд, правоохранительные и другие госорганы, в местную администрацию, призывные комиссии.
Теперь расширился список торговых организаций, которые можно посетить. Теперь в него входят: салоны связи, многофункциональные центры, ветеринарные клиники, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокаты и нотариусы.
Для поездки пункты назначения из этого списка нужно зарегистрироваться на портале дорога02.
Предоставляется также возможность выбраться на охоту или рыбалку при условии регистрации на сайте. Но не чаще одного раза неделю.