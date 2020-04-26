В Уфе в 21-й больнице с 27 апреля снимут режим карантина

Об этом сообщили на ежедневном брифинге минздрава республики. 14 дней ранее объявленного карантина завершены. Уже завтра, 27 апреля, больница заработает в штатном, привычном режиме.

Карантин снят также в 22-й городской клинической больнице в Уфе. А вот в больнице №1 Cтерлитамака наоборот, карантин решили продлить – там есть пациент с подозрением на коронавирус.