В Уфе в 21-й больнице с 27 апреля снимут режим карантина
26 апреля, 16:59ОбществоНадежда ВалитоваФото: Facebook
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Ранее в медучреждении были приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом сообщили на ежедневном брифинге минздрава республики. 14 дней ранее объявленного карантина завершены. Уже завтра, 27 апреля, больница заработает в штатном, привычном режиме.
Карантин снят также в 22-й городской клинической больнице в Уфе. А вот в больнице №1 Cтерлитамака наоборот, карантин решили продлить – там есть пациент с подозрением на коронавирус.
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