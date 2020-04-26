В Башкирии в больнице Стерлитамака продлили карантин в связи с коронавирусом

Об этом сообщили на ежедневном брифинге в минздраве республики. Напомним, что ранее на карантин была закрыта первая стерлитамакская больница – одна из крупнейших в городе.

Сегодня же стало известно, что здесь есть пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и в связи с этим в медучреждении начато эпидемиологическое расследование и вводятся все необходимые меры.

Ранее мы писали о том, что были на карантин закрыты два отделения в онкологическом диспансере, терапевтическое отделение больницы скорой помощи в Уфе, больница №21 в Уфе, хирургический корпус в Белебеевской ЦРБ, три отделения в Кармаскалинской ЦРБ, больница №1 в Стерлитамаке и хирургическое отделение в Балтачевской ЦРБ.