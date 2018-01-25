В Уфе открыли предвыборный штаб Бориса Титова

Параллельно провели «круглый стол» на тему о доступности кредитов для бизнеса и населения.

Сегодня в Уфе официально открыли предвыборный штаб потенциального кандидата в президенты России Бориса Титова, лидера Партии Роста. Потенциальным он будет до тех пор, пока в Центральной избирательной комиссии России его не зарегистрируют после проверки подписей избирателей, собранных в его поддержку. По закону, Титов должен сдать минимум 100 тысяч подписей, среди них из Башкирии поступило 3640 подписей (нужно не более 2500 из одного региона).

- Собрали с запасом, на всякий случай, - пояснил руководитель предвыборного штаба Титова Руслан Гиндуллин. Он сообщил, что в Башкирии насчитывается 1200 зарегистрированных членов Партии Роста. Это одно из крупнейших региональных отделений партии.

Затем состоялся «круглый стол» на тему «Недоступное кредитование. Проценты по кредитам для населения и бизнеса. Сравнение с другими странами.» Хозяйка помещения, гендиректор компании права «Респект» Ольга Одинокова наглядно продемонстрировала собравшимся в зале предпринимателям то, что они и так знали: с кредитами для малого и среднего бизнеса в стране ситуация не из лучших. Особенно если сравнить с европейскими странами.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Если долгосрочные кредиты в Европе можно взять под 2-4 %, то у нас в лучшем случае под 10%, - сказала Ольга Одинокова. – Вы знаете эту фразу: «Для того чтобы взять кредит, надо доказать, что он категорически тебе не нужен».

Фраза, буквально кричащая о том, что кредиты обставлены таким множеством условий, что становятся доступными только для самых богатых компаний, но не для «малышей» в бизнесе.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Не лучше обстоят дела и с процентами по кредитам для населения. Цифры тут такие: потребительские кредиты в России можно взять под 20-30%, в европейских странах -под 5%, ипотека у нас обойдется в 11-13%, в Европе - 2-4%. Исключением является Испания, где ипотеку дают под 4-8% годовых.

Еще один слайд наглядно продемонстрировал, что банковская сфера у нас как-то оторвалась от потребностей бизнеса. Если в 2011 году доля производств, рентабельность в которых была выше, чем банковская ставка по кредиту, была 72%, то в 2015 году – это соотношение поменялось ровно наоборот: предприятий, чья рентабельность ниже, чем банковская ставка, - стало 72 %. То есть доля тех, кто раньше мог взять кредит, снизилась за эти годы почти в 2,5 раза.

- Спред (разница между ставками депозитов и кредитов) в России в среднем составляет 6,5%, в Китае – 2,85%, в Японии – 0,8%, - зачитала еще одну цифру Ольга Одинокова.

И тут терпение предпринимателей лопнуло.

- Почему не поддерживают бизнес? – задался вопросом директор КИЦ «Лигас» Виктор Петров. – Потому что там люди энергичные, умные и они захотят свою часть политической власти. Вот поэтому у нас малый бизнес и «скукожился». Я 28 лет нахожусь в бизнес-сообществе и за это время никто из власти мне не сказал: «Виктор, что тебе нужно? Чем помочь?».

Гендиректор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев напомнил о конкуренции:

- Механизм понижения любой цены - это конкуренция. Что происходит в банковской сфере? Если 10 лет назад в стране было около 3 тысяч банков (это много, для примера в Германии – около тысячи), то теперь меньше 300.

- В Германии законом крупным торговым сетям запретили работать в определенное время, чтобы малый бизнес мог жить, - привел пример один из участников круглого стола.

- Или нам надо идти в нормальный рынок, или обратно в социализм! – в сердцах предложил кто-то.