В Башкирии чиновников обязали отчитываться о купленных биткоинах

В Башкирии чиновников обязали отчитываться о купленных биткоинах

Вчера, 10:58ПолитикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии приняли закон, который обязывает чиновников сообщать о покупке цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Об этом сообщили в Госсобрании республики.

– Эта обязанность предусмотрена при подаче сведений о доходах и расходах, она касается депутатов республиканского парламента, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных гражданских и муниципальных служащих, прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

При этом отчитываться депутатам следует в том случае, если количество приобритенных биткоинов превышает доход за последние три года. Информацию следует подавать не только за себя, но и за всех близких членов семьи. По словам Константина Толкачева, данная мера способна бороться с коррупцией.

– Оборот криптовалют в настоящее время слабо подвержен какому-либо контролю. В результате возникает практически неконтролируемый денежный поток большого объема, который способствует развитию теневого сектора экономики и коррупции, отметил Толкачев.

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