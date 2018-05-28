Эксперты: биткоин упадет в цене ниже 6 000 долларов

Падение стоимости самой популярной криптовалюты составило 2,64%. Биткоин подешевел до 7 304 долларов. Об этом 28 мая пишет газета «Известия».

В ходе торгов на бирже Bitfinex цена криптовалюты опустилась до 7 302 долларов. Удешевление достигло 4,04%. На бирже GDAX биткоин упал в цене на 2,97% — до 7 304 долларов.

По мнению экспертов, курс биткоина может стать меньше психологической отметки в 6 000 долларов. Криптовалюта дешевеет из-за расследования Минюста США. Ведомство считает, что курсами биткоина кто-то умело манипулировал.