Стоимость виртуальной криптовалюты впервые в истории превысила двадцать две тысячи долларов.

По сообщению iz.ru, впервые в истории стоимость виртуальной криптовалюты биткоин увеличилась на тринадцать процентов и составила двадцать две тысячи семьдесят семь долларов. Однако, утром следующего дня цена упала на несколько пунктов и составила двадцать одну тысячу восемьсот пятьдесят долларов. Отмечается, что с начала запуска криптовалюты это два самых высоких показателя.

