В Уфе полиция поймала мужчину, ограбившего офис микрозаймов

В Уфе полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении офиса микрофинансирования в микрорайоне Сипайлово в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Напомним, ограбление произошло в минувший понедельник, 19 марта, примерно в 11 часов утра. Мужчина в капюшоне вошел в офис, держа в руках банку, в которой, по его словам, находилась кислота, и потребовал отдать ему всю наличность. К его великому сожалению, в тот момент в кассе оказалось всего 500 рублей. Тогда мужчина отобрал у сотрудницы офиса телефон и ноутбук и удалился, оставив банку с жидкостью на столе.