В Уфе снова ограбили офис микрозаймов

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Полиция разыскивает подозреваемого.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали ограбление на улице 50 лет Октября, сообщают «Вести-Башкортостан». Мужчина угрожал ножом сотруднице, открыл кассу и положил деньги себе в карман. После этого скрылся с места преступления.
Злоумышленник причинил ущерб в сумме нескольких десятков тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого разыскивают.
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