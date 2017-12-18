В Уфе снова ограбили офис микрозаймов

Полиция разыскивает подозреваемого.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали ограбление на улице 50 лет Октября, сообщают «Вести-Башкортостан». Мужчина угрожал ножом сотруднице, открыл кассу и положил деньги себе в карман. После этого скрылся с места преступления.