В Уфе горел офис микрозаймов

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Офис "Деньга" объяло пламя сегодня утром.
5 марта утром в Уфе загорелся офис микрозаймов, сообщили в социальной сети в группе «БашДТП».
Пожар произошел в здании на остановке «Центральный рынок». На данный момент пламя потушено, пострадавших нет. Выясняется причина возникновения пожара.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей