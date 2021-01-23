В Уфе на месте проведения митинга задержали шеф-редактора радио «Эхо Москвы»

В Уфе на месте проведения митинга задержали шеф-редактора радио «Эхо Москвы»

Вчера, 13:42ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 23 января, активисты штаба Навального по всей России проводят митинги в поддержку блогера. В Уфе еще до начала митинга у ГКЗ «Башкортостан» арестовали шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслана Валиева. Об этом журналист сообщил в редакционном Telegram-канале.

Руслан Валиев опубликовал видео с места событий. На кадрах сотрудник полиции просит журналиста покинуть территорию ГКЗ «Башкорстостана» уверяя, что никаких мероприятий здесь сегодня не будет. После этого личность журналиста сверяли с ориентировкой подозреваемого в ограблении.

— Меня везут в отдел полиции №9 на Пушкина, — написал Валиев.

Позже он сообщил, что в отношении него оформляют протокол за нахождение в микроавтобусе с сотрудниками полиции без маски. Также его коллегу журналиста Айдара Ахмадиева попросили покинуть территорию, пригрозив задержанием.

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