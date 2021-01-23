В Уфе на месте проведения митинга задержали шеф-редактора радио «Эхо Москвы»

Руслан Валиев опубликовал видео с места событий. На кадрах сотрудник полиции просит журналиста покинуть территорию ГКЗ «Башкорстостана» уверяя, что никаких мероприятий здесь сегодня не будет. После этого личность журналиста сверяли с ориентировкой подозреваемого в ограблении.
— Меня везут в отдел полиции №9 на Пушкина, — написал Валиев.
Позже он сообщил, что в отношении него оформляют протокол за нахождение в микроавтобусе с сотрудниками полиции без маски. Также его коллегу журналиста Айдара Ахмадиева попросили покинуть территорию, пригрозив задержанием.