Мэру Уфы вручили благодарственное письмо от Путина за участие в выборах

Такие же письма получили еще девять человек, среди них - главы администраций городов и районов, депутаты Госсобрания республики, волонтеры, руководители молодежных направлений.

- Более 77 процентов от общего числа избирателей, жителей региона, поддержали действующего президента страны. Явка на выборах главы государства в нашем регионе составила более 75 процентов. Все награждаемые внесли личный вклад в организацию выборов на вверенных им территориях. Вы добросовестно трудитесь на благо нашей Родины с полной отдачей сил. Высокие показатели явки свидетельствуют о положительной оценке гражданами эффективности совместной деятельности федеральной, республиканской и муниципальной властей, — сказал главный федеральный инспектор.