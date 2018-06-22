Мэру Уфы вручили благодарственное письмо от Путина за участие в выборах
Благодарность от главы государства передал главный федеральный инспектор Башкирии Михаил Закомалдин.
Накануне, 21 июня, главный федеральный инспектор Башкирии Михаил Закомалдин передал главе администрации Уфы Иреку Ялалову благодарственное письмо «За активное участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», подписанное президентом России Владимиром Путиным.
Такие же письма получили еще девять человек, среди них - главы администраций городов и районов, депутаты Госсобрания республики, волонтеры, руководители молодежных направлений.
Михаил Закомалдин подчеркнул, главное политическое событие страны в республике прошло без серьезных нарушений. Уфимцы на прошедших выборах показали самую высокую явку среди городов-миллионников страны.
- Более 77 процентов от общего числа избирателей, жителей региона, поддержали действующего президента страны. Явка на выборах главы государства в нашем регионе составила более 75 процентов. Все награждаемые внесли личный вклад в организацию выборов на вверенных им территориях. Вы добросовестно трудитесь на благо нашей Родины с полной отдачей сил. Высокие показатели явки свидетельствуют о положительной оценке гражданами эффективности совместной деятельности федеральной, республиканской и муниципальной властей, — сказал главный федеральный инспектор.