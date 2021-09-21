При главе Башкирии начинает работать советник по вопросам защиты прав потребителей

При главе Башкирии начинает работать советник по вопросам защиты прав потребителей
При главе Башкирии начинает работать советник по вопросам защиты прав потребителей
Сегодня, 20:00ПолитикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
На эту должность заступил эксперт потребительского рынка Валерий Самохин.

В Правительстве Башкирии появилась новая должность советника Главы РБ по вопросам защиты прав потребителей в РБ (Уполномоченный по правам потребителей в РБ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на должность назначается гражданин России не моложе 21 года, проживающий на территории Башкирии, с высшим образованием и опытом работы в области защиты прав потребителей не менее года. Работа осуществляется на общественных началах.

Первым уполномоченным по правам потребителей РБ стал юрист, эксперт потребительского рынка Валерий Самохин. С 2010 года работает руководителем региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-Юст».

По словам министра торговли РБ Алексея Гусева, Башкирия стала первым регионом в России, где появилась такая должность. Цель нового советника — представлять и защищать интересы широкого круга потребителей.

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