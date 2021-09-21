При главе Башкирии начинает работать советник по вопросам защиты прав потребителей

В Правительстве Башкирии появилась новая должность советника Главы РБ по вопросам защиты прав потребителей в РБ (Уполномоченный по правам потребителей в РБ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, на должность назначается гражданин России не моложе 21 года, проживающий на территории Башкирии, с высшим образованием и опытом работы в области защиты прав потребителей не менее года. Работа осуществляется на общественных началах.
Первым уполномоченным по правам потребителей РБ стал юрист, эксперт потребительского рынка Валерий Самохин. С 2010 года работает руководителем региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-Юст».
По словам министра торговли РБ Алексея Гусева, Башкирия стала первым регионом в России, где появилась такая должность. Цель нового советника — представлять и защищать интересы широкого круга потребителей.