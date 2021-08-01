Советник главы Башкирии Тимур Мухаметьянов перешел в Минтранс России

Советник главы Башкирии Тимур Мухаметьянов ушел на повышение

В своих соцсетях он сообщил, что в Москве будет работать над «повышением эффективности использования международных транспортных коридоров».

О переходе в новую должность Мухаметьянов сообщил на своей странице в социальной сети, вспомнив сделанное в Башкирии за годы работы добрым словом. Четыре года, проведённые в моей родной Башкирии, пролетели стремглав. Многое сделано - возобновили строительство Восточного выезда, отремонтировали уфимский железнодорожный вокзал, построили новый терминал в аэропорту. Вторыми в стране ввели единую систему оплаты проезда и транспортную карту «Алга».Тимур Мухаметьянов С 2017 года Мухаметьянов трудился в должности председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии, а в апреле 2020 с этой должности он перешел в Правительство республики, где стал советником Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ. Мухаметьянов не только благодарит прошлый опыт, но и с надеждой смотрит в будущее транспорта республики, несмотря на то, что эти перемены в регионе будут происходить в его отсутствии. Но самое интересное ещё впереди - начаты проекты по строительству уфимского железнодорожного кольца и магистрального трамвая, которые запустят единую мультимодальную транспортную систему в уфимской агломерации.Тимур Мухаметьянов Сам же Мухаметьянов в Москве будет работать над повышением эффективности использования международных транспортных коридоров в Министерстве транспорта Российской Федерации. Справка. Тимур Мухаметьянов родился в 1984 году в городе Кумертау. Образование высшее – бакалавриат Международного независимого эколого-политологического университета, магистратура ВШЭ (Высшей школы экономики), аспирантура Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2008 году начал карьеру в департаменте международных связей и развития приграничного сотрудничества Минрегионразвития РФ. С 2010 по 2017 годы занимал различные должности в департаменте международного сотрудничества Минтранса РФ. В 2017 году возглавил госкомтранс республики. С 2020 года назначен помощником главы Башкирии.

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