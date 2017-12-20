Диссовет СПГУ подтвердил наличие плагиата в диссертации главы ЦИК Башкирии

Ученые пришли к выводу, что оригинальность докторской диссертации Хайдара Валеева составляет лишь 35%.

7 декабря 2017 года диссертационный совет при Санкт-Петербургском государственном университете рекомендовал Высшей аттестационной комиссии лишить главу ЦИК Башкирии Хайдара Валеева ученой степени доктора политических наук. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсантъ-Башкортостан».

Хайдар Валеев защитил докторскую диссертацию по теме «Институт государственной службы Российской Федерации: политико-правовое исследование» в 2011 году в Российской академии госслужбы при президенте РФ.

С заявлением проверить научную работу в совет обратились активисты проекта «Диссернет».

Эксперты пришли к выводу, что оригинальность работы Хайдара Валеева «содержатся масштабные заимствования без указания на первоисточники».

В ходе экспертизы выяснилось, что в структуре диссертации Валеева были «полные либо частичное повторение глав и параграфов» диссертаций других ученых, которые были выполнены в 2004-2009 годах. Так, в диссертации главы ЦИК Башкирии были части из научных работ старшего преподавателя Высшей инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Елены Крыловой, заместителя директора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Леонида Вахнина и профессора кафедры социальной антропологии и социологии социальной сферы Российского государственного социального университета Ирины Лесковой.

Заимствования были найдены на 316 из 489 страниц. По данным издания, решение о том, что необходимо обратиться в ВАК, поддержали 17 из 18 присутствовавших на заседании членов совета.

Напомним, что информация о том, что Хайдара Валеева заподозрили в плагиате при написании докторской диссертации, появилась еще в начале года. Первое заседание диссовета должно было состояться еще 2 марта этого года, но постоянно откладывалось по ряду причин, одна из которых – болезнь господина Валеева.

Отметим, в июне этого года Хайдар Валеев был повторно избран на должность главы ЦИК Башкирии.

Скандал вокруг докторской диссертации - это не единственный случай, когда господина Валеева заподозрили в плагиате. Ранее «Диссернет» провел исследование кандидатской диссертации Хайдара Валеева, которую он защитил в 2006 году. Выяснилось, что из 115 страниц его работы «Государственная гражданская служба как институт российского права» 70 были тождественны диссертации доктора юридических наук Ильдара Гимаева (с 2000 по 2004 год руководил администрацией президента РБ), которую он защитил в 2005 году.

Хайдар Валеев сообщил по телефону, что не согласен с таким решением. Подробности пообещал рассказать чуть позже, сославшись на занятость.

Ситуацию прокомментировал политолог Станислав Шкель:

- Думаю, что ВАК вполне может прислушаться к решению диссовета и лишить докторской степени Хайдара Валеева. Конечно, члены ВАК учитывают степень статусности чиновника, и иногда она играет ключевую роль. Например, так случилось в случае с историей с диссертацией Мединского. Но в данном случае ситуация иная, и степень влияния у Валеева значительно ниже. Не думаю, что его регалии и политические заслуги регионального уровня будут учитываться членами ВАК.

Политолог считает, что до следующих выборов Валеева не уволят.

- Все же результаты выборов - более важная вещь для главы региона, чем сама скандальность этой истории. А вот после выборов это вполне вероятно. До выборов же, скорее всего, это история будет тянуться, поскольку окончательное решение ВАК тоже последует не сразу. Так что у республиканских властей есть еще время для паузы и сохранения Валеева в должности до окончательного вердикта ВАК, - сказал Станислав Шкель.