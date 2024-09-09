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ЦИК

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Кто победил на выборах в Башкирии
9 сентября, 04:23
Хабиров благодарит Башкирию за доверие
8 сентября, 19:00
После 100-процентной обработки протоколов Путин набрал 87,28% голосов
18 марта, 13:26
Стало известно кто занял должность главы Центризбиркома Башкирии
Решение о назначении принято единогласно.
29 января, 12:42
2019
Экс-председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев получил новый пост
Хайдар Валеев, ранее служивший на посту председателя Центризбиркома республики, займет пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии.
19 сентября 2019, 11:00
Кандидат на должность главы Башкирии накатал жалобу Элле Памфиловой
Владимир Барабаш считает, что местный руководитель ЦИК Илона Макаренко призывает использовать административный ресурс.
14 августа 2019, 14:05
Избран новый председатель ЦИК Башкирии
Им стала правовед Илона Макаренко.
11 апреля 2019, 06:45
Илона Макаренко назначена членом ЦИК Башкирии
10 апреля 2019, 06:51
Перед выборами: председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покидает свой пост
27 марта 2019, 17:33
2018
Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев отзовет свою докторскую диссертацию
23 ноября 2018, 09:08
Отдать голос на выборах в Госсобрание-Курултай можно даже в реанимации
9 сентября 2018, 05:54
Глава ЦИК Башкирии может лишиться звания доктора политических наук
Его докторская диссертация признана оригинальной лишь на 35%.
15 июня 2018, 04:49
2017
Диссовет СПГУ подтвердил наличие плагиата в диссертации главы ЦИК Башкирии
20 декабря 2017, 10:13
Стало известно, сколько зарабатывают руководители избиркомов страны
14 июля 2017, 06:47
Хайдар Валеев и Марина Долматова останутся у руля выборов в Башкирии
19 апреля 2017, 10:46

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