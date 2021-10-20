Паралимпийская чемпионка Савченко назвала депутатство в Курултае Башкирии бесполезным

Оксана Савченко откровенно рассказала о том, что находится в поисках работы даже в других регионах, ввиду того, что бесполезность её депутатства «просто зашкаливает». Об этом она заявила на своей странице в соцсетях.

Откровенные рассуждения о эффективности своей работы восьмикратная паралимпийская чемпионка и депутат Курултая Башкирии от партии «Единая Россия» Оксана Савченко разместила в сториз в социальной сети Instagram. Фото: соцсети Оксаны Савченко Итак. Я в поисках работы! Бесполезность моего депутатства просто зашкаливает. Да и бесплатно заниматься кучей депутатских обязанностей я уже не вывожу. За многие приходится платить из своего кармана. К сожалению, специалист моего профиля в области ФК нигде не требуется) Поэтому, дабы не деградировать, открыта к предложениям и в других регионах тоже.Оксана Савченко По словам Савченко, в республиканском парламенте ей приходится бесплатно заниматься большим количеством обязанностей депутата, и дается ей это нелегко. Также она сообщила, что находится в поисках работы, подчеркнув, что готова рассмотреть вакансии и в других регионах. Оксана Савченко с сожалением отметила, что специалист в области физической культуры никуда не требуется. Фото: соцсети Оксаны Савченко С небольшим перерывом к первой истории Савченко было выложен уточняющий комментарий, о том, что Курултай Башкирии депутат Савченко не покидает. Она уточнила, что в Госсобрании находится на непостоянной основе, а значит заработную плату за свой труд не получает, при этом совершая многочисленные поездки по региону за свой счет, что весьма накладно. Покидать депутатский пост Савченко по ее словам не собирается. Для особо непонятливых читателей Савченко повторила, что ищет работу, где ей будут платить зарплату, а она будет выполнять свои функции. Так, пока там не напридумывали, с депутатов я не ушла, я ищу работу.Оксана Савченко Нелишним будет напомнить, что помимо того, что Оксана Савченко является восьмикратной чемпионкой паралимпийских игр, чемпионка мира и чемпионка Европы, она награждена орденами Почета, Дружбы, Салавата Юлаева и Дружбы народов. Удивительно, как заслуженный мастер спорта России и опытный общественник может испытывать трудности в поисках работы. Напомним читателю и то, что в 2020 году Оксана Савченко часто оказывалась в очень разных ситуациях, многие из которых можно назвать скандальными. Так в марте 2020 года вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов оскорбил спортсменку прямо в бассейне, где та проводила тренировку. Позже Сагитов извинился перед Савченко, заметим и то, что сделал он это после того, как спортсменка поделилась неприятной историей с главой Башкирии Радием Хабировым. В ноябре 2020 года Оксана Савченко бурно отреагировала на информацию о общем бюджете, который выделили на разные сферы – молодежную политику и спорт на 2021-2023 годы. Савченко заявила, что именно из-за такого распределения денежный средств в Башкирии спорт медленно умирает.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter