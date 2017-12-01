В мэрии Уфы нашли замену Александру Филиппову

Как следует из сообщения пресс-службы администрации Уфы, Хромец в 1995 году окончил Стерлитамакский педагогический институт, а затем в 2004 - Уфимский юридический институт МВД РФ.
В мэрии уточняют, что он имеет "большой опыт работы в строительной сфере". В последние семь лет он возглавлял предприятия строительной отрасли – ООО «УфаСтройКерамика» и ООО «Группа компаний «Башкирский кирпич». До этого работал в различных бизнес-структурах и в системе правоохранительных органов.
Напомним, до апреля этого года вопросы строительства в мэрии курироровал первый зам главы администрации Александр Филиппов. Он был снят с должности со скандалом, безуспешно пытался обжаловать приказ об увольнении в суде. В отношении Филиппова возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в крупном размере, сейчас идет судебный процесс.