В мэрии Уфы нашли замену Александру Филиппову

В администрации Уфы назначен новый заместитель по строительству, архитектуре и транспорту. Им стал Артур Хромец, бывший гендиректор и соучредитель "ГК "Башкирский кирпич".

Как следует из сообщения пресс-службы администрации Уфы, Хромец в 1995 году окончил Стерлитамакский педагогический институт, а затем в 2004 - Уфимский юридический институт МВД РФ.

В мэрии уточняют, что он имеет "большой опыт работы в строительной сфере". В последние семь лет он возглавлял предприятия строительной отрасли – ООО «УфаСтройКерамика» и ООО «Группа компаний «Башкирский кирпич». До этого работал в различных бизнес-структурах и в системе правоохранительных органов.