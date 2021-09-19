В Башкирии оправдали УИК, где нашли заявления с данными о надомном голосовании

В Башкирии оправдали УИК, где нашли заявления с данными о надомном голосовании
В Башкирии оправдали УИК, где нашли заявления с данными о надомном голосовании
Вчера, 09:27ПолитикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Накануне, 18 сентября, стало известно, что полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения пачки заявлений с данными избирателей, якобы желающих проголосовать на дому.

Скандальная ситуация была зафиксирована на УИК-3078 в селе Таптыково Уфимского района.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые после изучения ситуации заявили, что не нашли никаких нарушений.

— Там были какие-то непонятные ксерокопии с какими-то фамилиями и номерами. Вся ситуация просто фейк, — пояснил председатель ТИК Уфимского района Сергей Жуков.

Напомним, на видео в пакете одного из членов избиркома была найдена пачка недозаполненных заявлений на проведение надомного голосования с фамилиями избирателей без указания причины их нежелания явиться на выборы лично. Личные данные избирателей были заполнены от руки, так что «непонятными ксерокопиями» их назвать было сложно.

Накануне заместитель председателя Центризбиркома Башкирии Марат Гадилов на пресс-конференции сообщил, что ЦИК принял лишь менее десятка жалоб из 42 поступивших обращений о нарушениях на выборах в Государственную думу.

Сюжеты:
Выборы-2021
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