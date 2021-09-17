В Башкирии на выборах проголосовал житель блокадного Ленинграда

Стало известно, что на избирательном участоке в Давлекановском районе Башкирии проголосовал житель блокадного Ленинграда Владимир Федоров. Как сообщает издание «Асылыкуль», мужчина вместе с семьей переехали в Башкирию в 1942 году и поселился в деревне Черниговка.
Так, Владимир Федоров голосует «за мирную жизнь». Сам мужчина отмечает, что не забыл детского страха и беспомощности военного времени.
Напомним, что сегодня, 17 сентября, Президент России подписал указ о единовременной выплате жителям и защитникам блокадного Ленинграда в размере 50 тысяч рублей. Известно, что на территории Башкирии проживают 82 человека, которые пробыли не менее 4-х месяцев в блокадном Ленинграде.