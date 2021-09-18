ЦИК Башкирии сообщил о нарушениях в ходе первого дня выборов

Замглавы ЦИКа не смог назвать их точное количество, да и они не нашли фактического подтверждения.

В Центризбиркоме Башкирии рассказали о количестве нарушений, которые были допущены в первый из трех день выборов. О том, что ЦИК Башкирии принял менее десятка жалоб из 42 поступивших обращений о нарушениях на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил Марат Гадилов заместитель главы ведомства. Жало было не так много, семь или восемь среди всех обращенийМарат Гадилов, замглавы ЦИК Суть остальных обращений была по большей части информационной – граждане интересовались, где находится их избирательный участок и уточняли возможно ли проголосовать на дому. Но и те жалобы, что поступили в ЦИК не подтвердились. Что касается сути жалоб, люди сообщали о незаконной агитации, как например защитные маски с партийной символикой. Замечание отрабатывалось и нарушение устранялось. Остальные же жалобы не подтвердились. В ЦИК сообщили, что на жалобы на нарушения выезжает мобильная группа, за ходом голосования следят наблюдатели и видеокамеры. Предположительный факт нарушения просматривают на записи и при подтверждении его устраняют.

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