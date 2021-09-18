В Башкирии на выборах в Думу явка за половину второго дня голосования составила 36%

Это эквивалентно 36,5% от зарегистрированных на территории региона избирателей. Их количество составляет 3 003 626 человек. По данным на 20:00 часов 17 сентября в Башкирии проголосовала четверть избирателей, еще 11% избирателей отдали свои голоса сегодня в первой половине рабочего времени избирательных участков.