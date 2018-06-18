Выборы в Госсобрание Башкирии пройдут 9 сентября

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Председатель ЦИК Хайдар Валеев подписал соответствующее постановление.
9 сентября пройдут выборы в Госсобрание-Курултай республики Башкортостан. В соответствии с Конституцией республики в Курултай избирается 110 депутатов.
55 депутатов выберут по одномандатным избирательным округам, которые образуются на основе средней нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ.
Официально избирательная кампания начнется 20 июня.
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