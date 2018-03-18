В Уфе появилась информация, что один из участков открылся раньше 8 часов

В редакцию Медиакорсети поступило сообщение от читателей о том, что на избирательном участке № 148, расположенном на улице Перовской в Уфе сегодня, 18 марта, голосование началось раньше 8 часов утра.

Напомним, официальное время голосования с 8.00 до 20.00.

В Центризбиркоме РБ, однако, пояснили, что не знают ничего об этой ситуации.