В Уфе появилась информация, что один из участков открылся раньше 8 часов
Сегодня, 13:23ПолитикаНадежда Валитова
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В Центризбиркоме республики отметили, что ничего не знают об этом инциденте.
Сюжеты: Выборы-2018
В редакцию Медиакорсети поступило сообщение от читателей о том, что на избирательном участке № 148, расположенном на улице Перовской в Уфе сегодня, 18 марта, голосование началось раньше 8 часов утра.
Напомним, официальное время голосования с 8.00 до 20.00.
В Центризбиркоме РБ, однако, пояснили, что не знают ничего об этой ситуации.
- Скорее всего, избиратель что-то перепутал, любой участок нужно до 8.00 приготовить и т.д. Возможно, кто-то просто входил внутрь помещения, - пояснили в ЦИК РБ.
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