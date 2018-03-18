В России заработала система видеонаблюдения за выборами

Сегодня в России проходят главные выборы страны - выборы президента Российской Федерации. Голосование в Башкирии начнется в 8.00 утра и завершится в 20.00 уфимского времени.

Участки в Башкирии уже открылись. Это можно видеть по камерам видеонаблюдения, которые установлены на 1009 участках в регионе.

Для доступа к трансляции пользователю не нужно регистрироваться — достаточно зайти на портал нашвыбор2018.рф. Там надо выбрать свой регион и нужный избирательрный участок. После чего, найдя на карте этот участок и нажав на его номер, вы получите доступ к двум видеокамерам.

Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Кроме наблюдения за УИК, в системе видеонаблюдения Нашвыбор2018.рф инсталлированы и камеры, расположенные в ТИКах. Но начнут они работать в 20:00 местного времени, когда голосование завершится, протоколы будут передаваться выше по инстанции - в территориальные избирательные комиссии. Они помечены на интерактивных картах красными пунсонами, в то время как наблюдаемые УИКи обозначены синими пунсонами.

Желающие не просто понаблюдать за ходом выбором, но и записать, как идет голосование, сколько человек опускает свои бюллетени в урны, как проходит процедура подсчета голосов, могут скачать бесплатную программу записи видео с экрана монитора.

Записанное видео потом в течение пары дней можно отсмотреть, посчитать явку и сверить с официальными итогами голосования. А сегодня можно параллельно считать количество проголосовавших. Желающие вести общественный мониторинг выборов, могут вступить в специальную группу ВКонтакте.