В Башкирии явка избирателей на 18.00 превысила 64 процента

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Данные озвучили на брифинге в ЦИК Башкирии.
Сюжеты: Выборы-2018
Явка на 18.00 по Башкирии составила 64,39%. Об этом сообщили на брифинге в Центральной избирательно комиссии республики.
Проголосовали в республике уже 1 млн 954 924 человек.
Для сравнения - в 2012 году на 18.00 в РБ проголосовали 63,48%.
Ряд районов превысил явку в 80%: Чекмагушевский, Бакалинский, Бурзянский, Шаранский, Зилаирский, Кармаскалинский.
В Уфе явка несколько ниже - 58,66%, самая большая явка - в Орджоникидзевском районе - 62,14%, самая низкая - в Ленинском районе - 51,24%.
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