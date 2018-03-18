В Башкирии явка избирателей на 18.00 превысила 64 процента

Явка на 18.00 по Башкирии составила 64,39%. Об этом сообщили на брифинге в Центральной избирательно комиссии республики.

Проголосовали в республике уже 1 млн 954 924 человек.

Для сравнения - в 2012 году на 18.00 в РБ проголосовали 63,48%.

Ряд районов превысил явку в 80%: Чекмагушевский, Бакалинский, Бурзянский, Шаранский, Зилаирский, Кармаскалинский.