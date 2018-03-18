Штаб Грудинина заявил о грубых нарушениях на выборах в Башкирии

Сегодня, 18 марта, в ходе голосования в Башкирии были допущены многочисленные грубые нарушения, заявили представители регионального штаба Павла Грудинина в Башкирии на брифинге в Уфе.

Прежде всего, они обратили внимание на «наблюдателей-двойников», которых они насчитали около сотни. Об этом заявили председатель рескома КПРФ Юнир Кутлугужин и координатор "Левого фронта" Дмитрий Чувилин.

Как сообщил Юнир Кутулугужин, предвыборный штаб подготовил более 3,2 тысячи наблюдателей. Но около 100 из них сегодня не смогли попасть на избирательные участки, так как на них уже присутствовали другие, подставные, кандидаты от Грудинина. Особенно много, по его словам, их было в Уфе.

- Я сам лично установил грубые нарушения, - сообщил Юнир Кутлугужин. - На УИК №379 были зарегистрированы представители по документам неустановленной формы. Подпись подделана или же применили факсимиле.

Штаб Грудинина тут же обратился в полицию, по результатам рассмотрения обращений около 20% «наблюдателей-двойников» удалось заменить.

- К сожалению, очень много времени уходит на восстановление справедливости. Каждое обращение занимает в среднем 40-45 минут, - пояснил Кутлугужин причину того, что процесс замены двойников на участках идет медленно. - Но мы все еще продолжаем работать. Сколько успеем заменить, столько заменим.

По фактам нарушений предвыборный штаб подготовил жалобы в ЦИК и в следственный комитет республики. Они касаются непосредственно фактов нарушений, зафиксированных в Белебее, Стерлитамаке и Уфе.

Также штаб Грудинина сообщил, что зафиксированы факты вбросов бюллетеней - на трех участках - №3, №195 и №388.