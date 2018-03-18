Выборы 2018 в Башкирии: как голосуют в аэропорту и на вокзалах

Сегодня, 18 марта, в международном аэропорту "Уфа" с 8 часов утра уже проголосовало около 400 избирателей, из них 110 были авиапассажирами, ожидающими свои рейсы. На железнодорожных станциях активность избирателей оказалась существенно меньше.

Как сообщил в общественном пресс-центре представитель "Международного аэропорта "Уфа" Радик Хаматшин, планируется, что до конца дня в аэропорту проголосует около тысячи избирателей.