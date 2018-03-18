Выборы 2018 в Башкирии: как голосуют в аэропорту и на вокзалах

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Люди, застигнутые выборами в пути, тоже стремятся выполнить свой гражданский долг.
Сюжеты: Выборы-2018
Сегодня, 18 марта, в международном аэропорту "Уфа" с 8 часов утра уже проголосовало около 400 избирателей, из них 110 были авиапассажирами, ожидающими свои рейсы. На железнодорожных станциях активность избирателей оказалась существенно меньше.
Как сообщил в общественном пресс-центре представитель "Международного аэропорта "Уфа" Радик Хаматшин, планируется, что до конца дня в аэропорту проголосует около тысячи избирателей.
Пресс-секретарь башкирского участка Кубышевской железной дороги Анастасия Сабликова, на железнодорожном вокзале в Уфе по состоянию на 11.00 проголосовало 23 человек. Из них 6 – это транзитные пассажиры и 17 - работники вокзала.
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