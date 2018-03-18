Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Выборы 2018 в Башкирии: как голосуют в аэропорту и на вокзалах
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ufa airport osokin 1

Выборы 2018 в Башкирии: как голосуют в аэропорту и на вокзалах

Сегодня, 12:18Политика
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в Башкирии
Тест: Несколько интересных фактов о выборах в Башкирии и не только