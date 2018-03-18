Нарушения на выборах в Башкирии объясняются неопытностью - Валерий Аббасов

В общественном пресс-центре "Выборы 2018" сообщили о нарушениях, о которых звонили на горячую линию и в ситуационный центр Общественной палаты Башкирии.

По словам председателя президиума коллегии "Гильдия российских адвокатов РБ " Валерия Аббасова, зафиксированы четыре основных вида нарушений.

Во-первых, на некоторые участки не пускали наблюдателей. Выяснилось, что некоторые штабы кандидатов направляли на участки больше наблюдателей, чем могли. В связи с этим их не пускали на место проведения голосования, пояснил Валерий Аббасов.

Также на некоторых участках, по неподтвержденным сведениям, наблюдатели приходили по фальсифицированным направлениям.

Во-вторых, выяснилось, что в частности наблюдателям от штаба Собчак было выдано направлений, больше чем требовалась. Аббасов отметил, что представители штаба кандидата, "грамотно работают".

Информацию активисты штаба Собчак, по его словам, передавали напрямую в ЦИК России.

- Никаких нарушений я здесь не вижу, поскольку просто может где-то молодые ребята из-за неопытности выдали больше направлений, - заявил Аббасов. - Что мы можем сказать, молодцы! Хорошо работаете!

Также Валерий Аббасов прокомментировал видео, на котором якобы был зафиксирован вброс бюллетеней на участке 679.

- Это не соответствует действительности, - прокомментировал он. - Мы сфотографировали этот участок, оказалось, что в аудитории пол коричневый, а в этом участке (на видео) - синий.

Нарушения, как заметил Аббасов, совершают и сами наблюдатели, и голосующие.

- Некоторые наблюдатели преувеличивают свои права и требуют больше, чем им положено, - заявил Аббасов.

Зам. руководителя Общественной палаты РБ Олег Галин подчеркнул, что серьезных нарушений на выборах в Башкирии нет.