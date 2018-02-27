Секретарь ОП РФ назвал ложными 70% нарушений на карте "Голоса"

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев рассказал об этом журналистам.

- Мы проанализировали эту карту нарушений. Примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой карте, не являются нарушениями, по нашему мнению, - сказал Валерий Фадеев журналистам. Его слова приводит ТАСС.

В качестве примера Фадеев привел информирование граждан о предстоящих выборах, такая работы избирательных комиссий засчитывается "Голосом" как нарушение.

-Это их работа, - не согласен Фадеев. - Они должны донести до всех избирателей дату выборов, где находится ближайший избирательный участок, что делать, если человек в день выборов не будет находиться по месту жительства.

Валерий Фадеев напомнил, что ранее "Голос" высказывал замечания на выборах муниципальных депутатов в 2017 году о том, что тогда была "плохо налажена работа по информированию жителей Москвы".

- Это было серьезное замечание. Теперь вроде бы комиссии учли это и пытаются широко информировать граждан о предстоящих выборах, но это тоже теперь считается нарушением, - отметил Фадеев.