Куда обращаться, если вы стали свидетелем нарушений на выборах в Башкирии
Сегодня, 09:18ПолитикаНаталья Кузнецова
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В пресс-центре "Выборы 2018" сообщили, куда можно позвонить.
Сюжеты: Выборы-2018
Общественная палата Башкирии сообщила телефон горячей линии. На него можно позвонить, чтобы сообщить о любых нарушениях на выборах.
Позвонить можно по телефону 280-95-43 (в Уфе, код города 347). Об этом сообщили представители Общественной палаты республики в пресс-центре.
Сообщить о нарушениях также можно в наблюдательный центр на площадке ассоциации "Гражданский контроль". Он расположен в Уфе по ул. Октябрьской революции, 48/1. Телефон 295-99-22.
Телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии Башкирии - 8-800-374-5454.
Телефон горячей линии ЦИК России - 8-800-707-2018.
Все телефоны работают круглосуточно.
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