Куда обращаться, если вы стали свидетелем нарушений на выборах в Башкирии

Общественная палата Башкирии сообщила телефон горячей линии. На него можно позвонить, чтобы сообщить о любых нарушениях на выборах.

Позвонить можно по телефону 280-95-43 (в Уфе, код города 347). Об этом сообщили представители Общественной палаты республики в пресс-центре.

Сообщить о нарушениях также можно в наблюдательный центр на площадке ассоциации "Гражданский контроль". Он расположен в Уфе по ул. Октябрьской революции, 48/1. Телефон 295-99-22.

Телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии Башкирии - 8-800-374-5454.

Телефон горячей линии ЦИК России - 8-800-707-2018.