На УИК-308 в Уфе с утра было мало людей и много выпечки

Избирательный участок №308 на улице Российской, 31 в Орджоникидзевском районе Уфы расположился в женской консультации. Возможно, по этой причине избирателей мужского пола в нем с утра было заметно меньше, чем женщин. На всю улица из динамика играла бодрая песня группа «Руки вверх».

В фойе медучреждения продавалась выпечка, народу по ситуации на 9.30 утра было пока немного.