На УИК-308 в Уфе с утра было мало людей и много выпечки

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Участок, расположенный в женской консультации, привечал избирателей брутальной музыкой и запахом выпечки.
Сюжеты: Выборы-2018
Избирательный участок №308 на улице Российской, 31 в Орджоникидзевском районе Уфы расположился в женской консультации. Возможно, по этой причине избирателей мужского пола в нем с утра было заметно меньше, чем женщин. На всю улица из динамика играла бодрая песня группа «Руки вверх».
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В фойе медучреждения продавалась выпечка, народу по ситуации на 9.30 утра было пока немного.
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Референдум по благоустройству проходит в отдельной комнате. Горожан зовут в неё сразу после того, как сделают выбор за президента РФ. Каждый может сам познакомиться с вариантом благоустройства того или иного парка.
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