Бизнесмены Иглинского района Башкирии вновь заявили о притеснениях со стороны властей

В редакцию Mkset снова обратились предприниматели, которые проживают в Иглинском районе Башкирии и ведут там свой бизнес, с жалобами на действия местных властей.

В течение 2020 года наша редакция подготовила несколько материалов по итогам обращений читателей и мониторинга соцсетей под общей рубрикой «Неблагоприятный фон». Мы решили учредить её для изучения историй, которые слишком «фонят» (так на совещаниях и брифингах в правительстве сейчас стали называть районы и города, откуда поступает наибольшее число тревожных сигналов от местных жителей). К сожалению, есть районы, тревожный фон сообщений из которых не снижается. К таковым относится Иглинский район Башкирии, о котором мы уже не раз писали ранее и вынуждены снова изучать обращения местных предпринимателей. На сей раз их авторы подкрепили свои слова решениями судебных инстанций разных уровней, которые говорят сами за себя. По большому счету, их опыт может послужить для других примерои последовательного отстаивания своих интересов. Со щитом или на щите Mkset рассказывал ранее о конфликте, связанном с внезапным сносом 21-й рекламной конструкции. Их арендатором являлась управляющая компания «Рустал», которой руководит Рустам Исхаков. Напомним, когда 7 декабря прошлого года стало известно, что на трассе неизвестные демонтируют билборды, на место тут же выехали сотрудники компании «Рустал». Они застали неизвестных, срезавших в темноте под корень рекламные конструкции и грузившихи их в автомобиль. Удалось записать на видео объяснения «ночных пиратов». Те признались: действуют по заданию администрации района и даже показали договор на демонтаж билбордов. В реквизитах заказчика значится адрес, по которому фактически располагалось МАУ «Агентство по развитию территории МР Иглинский район РБ» в поселке Иглино: ул. Свердлова, 7. Рустам Исхаков обратился по данному поводу в полицию, позднее подал жалобу в региональное управление ФАС. Затем выяснение отношений с местными властями перешло в судебную плоскость. Дальнейшее развитие событий показательно для подобных споров районного масштаба. Письмом № 9/7416 от 04.06.2020 г. УФАС РФ по РБ уведомило администрацию Иглинского района о необходимости прекратить действия незаконного соглашения, которым полномочия установки рекламных конструкций и размещения наружной рекламы были переданы муниципальному автономному учреждению «Агентство по развитию территории муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан»». Кстати, как оказалось, данное соглашение было заключено без номера, без даты и без указания места оформления. В итоге уже 30 июня оно было расторгнуто,пояснил юрист Александр Беляев. В Иглинском районе Башкирии срезали 21 рекламный билборд якобы по указке властей 5 октября Арбитражный суд Башкирии отказал администрации Иглинского района в иске о прекращении договоров аренды на земельные участки, где были установлены рекламные конструкции. Причем в судебном процессе позиция чиновников оказалась настолько слабой, что они добровольно отказались от основной части иска, касавшейся отмены постановлений об установке билбордов управляющей компанией «Рустал», а также их демонтаже. Между тем, спиленные билборды уже больше года лежат на территории Акбердинского сельсовета, глава которого Азамат Сатаев, по словам представителей компании «Рустал», отказывается вернуть имущество, утверждая, что является его собственником, но отказываясь при этом предъявить какие-либо подтвореждающие документы. История с билбордами — далеко не единственная в споре иглинских предпринимателей с властями. Компании «Рустал», ведущей строительный бизнес на территории района, буквально измором приходится добиваться от властей правовых решений по своим объектам. Весьма показательна ситуация со зданием по улице Аквалангистов, 8 в поселке Иглино. Получив разрешение на ввод здания в эксплуатацию, ООО «Рустал» в июле этого года обратилось в Акбердинский сельсовет к тому же Азамату Сатаеву с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости, но получила отказ. Он был мотивирован тем, что назначение адреса невозможно без проведения водоснабжения, электричества, канализации, газификации, асфальтировки перед магазином и разгонки для автомобилей. Даже первокурсник юрфака знает, что для принятия подобных решений установлены правила, в которых определены допустимые причины отказа и срок вынесения решения. Глава Акбердинского сельсовета, судя по всему, по незнанию либо намеренно, исходя из личных неприязненных отношлений, нарушил и первое, и второе. В итоге после обращения в прокуратуру было возбуждено дело об административном правонарушении против г-на Сатаева. Впоследствии он был оштрафован за нарушение порядка оказания муниципальных услуг, а предприниматели все-таки получили адрес для своего объекта. Была и еще одна эпопея с адресами для собственников коттеджей и земельных участков в новом поселке «Белая усадьба», к ней также имеет отношения неугомонный глава Акбердинского сельсовета. Как следует из обращения местных жителей в следком, г-н Сатаев удалил информацию об адресах их участков из Федеральной информационной адресной системы. В итоге местные жители столкнулись с кучей проблем — они получают отказы в заключении договоров газоснабжения, получении социальных пособий и выплат и даже не могут вызвать «скорую помощь», ведь их адресов нет в общей базе! Глава Акбердинского сельсовета получил целый ряд предписаний об устранении данного нарушения, однако не спешил их выполнять. Бюрократический сериал На серьезные бюрократические преграды наткнулись попытки сдать в эксплуатацию нежилые помещения по улице Ленина, 86 в поселке Иглино. Компания «Рустал» построила их и планировала сдать в аренду представителям бизнеса. После того, как объекты были практически готовы к сдаче, от администрации был получен отказ в приемке зданий в эксплуатацию. Точнее это была целая серия отказов, этакий остросюжетный бюрократический сериал. Вместо реального решения вопроса на построенные объекты несколько раз приезжали сотрудники муниципалитета, иногда в сопровождении неких «экспертов», запрашивали у представителей компании «Рустал» всё новые и новые документы. Высказывались очередные претензии и требования, не имеющие прямого отношения к эксплуатации здания. При этом важно уточнить: к качеству построенных зданий претензий не нашлось, по крайней мере, документально они не зафиксированы. Поначалу предприниматели терпеливо выполняли все предъявляемые требования — установили пандусы, заасфальтировали прилегающую к зданиям территорию, посадили траву, даже обустроили ливневую канализацию, хотя, по идее, этим должны заниматься муниципальные коммунальные службы. Претензии к отсутствию внутренней отделки они отмели, поскольку этим должны были озаботиться будущие арендаторы в соответствии со своей корпоративной символикой. А в итоге разрешения на ввод зданий в эксплуатацию они так и не получили. 17 декабря прошлого года взаимоотношения предпринимателей с чиновниками по этому вопросу достигли своего апогея, когда администрация Иглинского района отказала им в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания по улице Ленина, 86 по причине… наличия судебных споров между сторонами в отношении признания незаконными отказов администрации (хотя такая причина вовсе не считается основанием для отказа по данному вопросу). Таким образом круг замкнулся. Разомкнуть его удалось только весной, когда предприниматели вновь начали решать вопрос в правовом поле и обратились за защитой в Арбитражный суд. 13 апреля районная администрация вдруг изменила свою позицию и все-таки выдала разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Из-за задержки с вводом зданий в эксплуатацию его собственник понес убытки в сумме около 2 млн рублей в виде упущенной выгоды. В порядке компенсации предприниматель получил разве что моральное удовлетворение, когда 14 октября сего года Арбитражный суд РБ признал незаконным отказ администрации в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта по улице Ленина, 86. Стиль жизни — отказ Управляющая компания «Рустал» обращалась в районную администрацию с просьбой установить основной вид разрешенного использования «Сельскохозяйственное назначение» земельным участкам возле трассы «М5», принадлежащим предпринимателям на праве аренды и собственности. Эта история тоже длится довольно продолжительное время. В последний раз обращение по данной теме было сдано в муниципалитет 5 ноября текущего года, однако ответа до сих пор нет. Как сообщают местные жители, администрация Иглинского района, кроме того, систематически препятствует внесению изменений в генеральный план сельских поселений на территории района, приостановила выдачу выписок из градостроительных регламентов сельских поселений. Неблагоприятный фон: почему власти Иглинского района Башкирии стали героями скандалов С проблемой изменения вида разрешенного использования земельных участков столкнулись не только представители компании «Рустал». В качестве примера приводят историю предпринимательницы Розы Мансуровой, которая еще в 2013 году получила по договору аренды земельный участок с разрешенным использованием «для размещения строений материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок». 16 марта 2018 года Розе Маратовне было выдано разрешение на строительство нежилого здания по улице Горького, 51/2 в Иглино, однако через год администрация вдруг отказалась принимать его в эксплуатацию. Причина отказа — разрешенное использование земельного участка не соответствует фактическому использованию. Мансурова пыталась оспорить отказ через Иглинский межрайонный суд, однако 29 октября 2019 года получила отказ. Апелляционное определение Верховного суда Башкирии отменило решение суда первой инстанции и направило дело на новое рассмотрение. Дальше — больше. Решением Иглинского межрайонного суда РБ от 29 мая 2020 года Мансуровой вновь было отказано в удовлетворении исковых требований. Но последовавшее за ним апелляционное определение Верховного суда РБ отменило данное решение окончательно и удовлетворило исковые требования Розы Маратовны. Верховный суд РБ определил признать незаконным отказ муниципалитета в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и возложил на него обязанность повторно рассмотреть заявление Мансуровой. Только после вступления в силу данного судебного акта предпринимательнице выдали разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Действия Иглинской районной администрации по изменению вида разрешенного использования земельного участка были признаны незаконными. По словам иглинцев, очень много вопросов вызывает порядок проведения аукционов по приобретению права использования сельскохозяйственных земель. Нарушения начинаются с малого и затем нарастают как снежный ком. Так, в извещениях об аукционах не указывались адрес и способ подачи заявлений от претендентов, а также дата окончания их приема, адреса и схемы расположения реализуемых земельных участков, реквизиты решений об утверждении проектов межевания территории и т. д. Кроме того, ряд лотов (например, лот № 11 из сводной таблицы) были просто удалены с сайта torgi.gov.ru (их не удается найти, в том числе в архивном разделе), что является грубейшим нарушением действующего законодательства. При этом администрация района упорно не публикует информацию как о предоставлении земельных участков, так и об отказе в этом. Таким образом судьба спорных земельных участков для потенциальных участников торгов так и остается неизвестной. Компания «Рустал» не раз обращалась в муниципалитет с запросами о предоставлении подробной информации об аукционах, однако вразумительных ответов не получила. Мы считаем, что действиями Администрации МР Иглинский район РБ может быть нанесен ущерб интересам неограниченного круга третьих лиц, желающих принять участие в аукционах по приобретению земельных участков. Мы обращались с жалобами в УФАС по РБ по поводу данной ситуации. На настоящий момент решение по жалобам не принято, срок их рассмотрения продлен, — пояснили представители управляющей компании «Рустал». Mkset попросил прокомментировать ситуацию Артура Идрисова, выполняющего функции бизнес-шерифа в Иглинском районе. Однако он пояснил, что работает на этом посту меньше полугода и пока не сталкивался вплотную с описанными в этом материале историями, слышал немного о конфликте вокруг спиленных рекламных щитов, но не вникал в него. Его предшественник Радмир Кулуев, который проработал на посту бизнес-шерифа непродолжительное время, также не смог дать подробных комментариев. Редакция намерена направить запрос в администрацию Иглинского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Мнение Рустам Исхаков, директор ООО «Управляющая компания «Рустал»: — При личном общении, а также давая ответы на запросы СМИ, представители муниципалитета подчеркивают: они являются «новой командой». В таком случае у меня вопрос: почему нам, предпринимателям, еще сложнее достучаться до них, чем до их предшественников? Максимум, что я услышал от представителей «новой команды» на протяжении последних двух лет: «Мы бы рады помочь, но вот там, наверху, (показывая вверх пальцем), ведут другую политику». Например, так было в случае с переводом придорожной полосы возле федеральной трассы «М5», где находятся наши земельный участки, в категорию «земли промышленности», под объекты придорожного сервиса. Для сравнения мы показывали в сторону Татарстана, где эти вопросы очень быстро и успешно решаются. А в ответ слышали: есть установка «сверху» сохранять земли сельхозназначения, ведь у нас аграрная республика и т. д. В таком случае давайте будем последовательны и воздержимся от призывов на бизнес-форумах и конференциях развивать малый и средний бизнес. Пусть вдоль дорог пасутся стада коров, а еду туристы покупают в сельпо. Мы несколько раз обращались с просьбами внести изменения в генеральный план. Но пока дело никак не двигается с мертвой точки. Хотя я лично знаю, что некоторым олигархическим группам дается «зеленый свет», если за них замолвят словечко всё оттуда же «сверху». А остальные живите как сможете, поскольку соответствующего указания «оттуда» про вас не было. У нынешней команды в администрации района абсолютно нет понимания, как можно помочь предпринимательству. Я не единственный представитель малого и среднего бизнеса, заявляющий об этой проблеме. Другие предприниматели тоже постоянно жалуются на необоснованные отказы при вводе объектов в эксплуатацию либо изменении категории земель. А потом местные власти удивляются и сочувствуют, когда случаются такие ЧП, как суицид предпринимателя Барыя Хабибрахманова. Его сын честно рассказал о том, что толкнуло отца на такой страшный шаг — он устал бороться с неправдой, с чиновниками, с непониманием, с системой. В Башкирии пожилой фермер покончил с собой: его считали одним из лучших в регионе Нам говорят — жалуйтесь в надзорные органы. Пытаемся. В итоге сталкиваемся с тем, что инстанции выдают предписания об устранении нарушений, штрафуют того или иного чиновника, но системного решения проблемы не происходит. Насколько я могу судить, жалобы предпринимателей на необоснованный отказ администрации не рассматриваются инстанциями по существу. В целом на сегодняшний день можно с грустью констатировать: в республике так и не появились давно обещанные условия для улучшения бизнес-климата, сколько бы разнокалиберных бизнес-форумов не было у нас проведено. Элементарная деталь: в большинстве муниципалитетов на должности бизнес-шерифов назначают заместителей глав администрации по экономическому развитию, которые, как правило, никогда не были предпринимателями и не чувствуют, о чем болит душа у малого и среднего бизнеса. Я вот, например, строю здания. Почему с распростертыми объятиями встречают пришлых инвесторов, а местных таковыми не считают? Но мы ведь свои средства вкладываем в развитие родного края! Наше правительство постоянно работает над улучшением инвестиционного климата. Но, на мой взгляд, вряд ли он станет лучше при таком уровне коррупции, бездействия, халатности местных властей. А для этого нужна по-настоящему новая команда, которая будет чувствовать ответственность за судьбу местного бизнеса и реальный (а не выставочный) инвестиционный климат. -

