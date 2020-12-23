Бизнесмены Иглинского района Башкирии вновь заявили о притеснениях со стороны властей

Была и еще одна эпопея с адресами для собственников коттеджей и земельных участков в новом поселке «Белая усадьба», к ней также имеет отношения неугомонный глава Акбердинского сельсовета. Как следует из обращения местных жителей в следком, г-н Сатаев удалил информацию об адресах их участков из Федеральной информационной адресной системы. В итоге местные жители столкнулись с кучей проблем — они получают отказы в заключении договоров газоснабжения, получении социальных пособий и выплат и даже не могут вызвать «скорую помощь», ведь их адресов нет в общей базе! Глава Акбердинского сельсовета получил целый ряд предписаний об устранении данного нарушения, однако не спешил их выполнять.