Сын экс-главы Иглинского района обратился с открытым обращением к главе Башкирии

Рустам Исхаков обратился к Радию Хабирову и заявил, что их семья будет бороться за справедливость "сугубо законными методами". Он заявляет, что проверки их землевладений и слова, произнесенные главой республики на совещании, являются необоснованными.

Рустам Исхаков выложил сегодня свое видеообращение, в котором утверждает, что нецелевого использования сельскохозяйственных территорий на самом деле не было. Как говорит сын экс-главы района, 17 января Хабиров на своем оперативном совещании высказался о целевом использовании земель семьи, площадь которой составляет около 3,5 тысяч гектаров. Глава республики также призвал провести проверку на предмет того, каким образом используются земли. - Вы без суда и следствия обвиняете нашу семью в махинациях. Обещаете там уничтожать все, "коленным железом выжигать" - цитирует слова Радия Хабирова Исхаков, - Что заставило вас так сказать? Вы же юридически грамотный человек, бывший директор института права, а ныне, глава республики. Он также подмечает, что семья Исхаковых является крупнейшими налогоплательщиками района, но несмотря на это, на них оказывается давление со стороны чиновников. - Мы цивилизованные люди и будем бороться сугубо законными методами. Ну а ваше окружение? Вы вообще в курсе, что творят назначенные вами люди на местах? - подчеркивает Исхаков. Речь идет о ситуации, когда в 2019 году по распоряжению чиновников были незаконно снесены их рекламные конструкции. Исхаков утверждает, что до сих пор не получил никаких уведомлений о нарушениях со стороны надзорных ведомств и муниципального земельного контроля. Он также подчеркнул, что свои права ему приходится защищать в суде, так как местные чиновники бездействуют, когда реализуют собственные инвестпроекты. Ранее на своем оперативном совещании Хабиров говорил о ситуации с земельными участками Исхаковых как о «чудесном» примере из практики. Тогда прозвучали слова о том, что у Исхаковых "в кармане тысячи гектаров в собственности". Уже позже было принято решение создать комиссию, с помощью которой возможно будет проверить все землевладения экс-главы Иглинского района. При этом местные жители Жители Иглинского района надеются, что комиссия, как они считают, сможет восстановить справедливость. По мнению земляков, с фамилией Исхакова связаны не только экономические, но и уголовные преступления.

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