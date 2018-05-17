Бывший кандидат в президенты Башкирии пойдет в Госдуму от Тверской области

Бывший кандидат в президенты Башкирии и экс-совладелец Центркомбанка (лицензия финансового учреждения была отозвана в 2016 году), президент Фонда содействия развитию регионов и глава благотворительного фонда «Иманкала» Сергей Веремеенко намерен баллотироваться в Госдуму на сентябрьских довыборах в Тверской области. Об этом сообщил «Коммерсант-Башкортостан».

Сергей Веремееко подал заявку на участие во внутрипартийном отборе «Единой России», чтобы получить возможность в сентябре избираться в Госдуму от этой партии. Кстати, сейчас он уже является депутатом заксобрания Тверской области.

По уточненным данным, бизнесмен успел зарегистрироваться в списке участников праймериз в последний день. На довыборах в Госдуму на сей раз конкуренцию ему составит глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев.