Сергей Веремеенко готовит «дорожные карты» по достройке двух храмов в Уфе

Сегодня председатель наблюдательного совета фонда «Имэн кала» рассказал о том, как собираются достраивать два знаковых храма в Уфе.

Сегодня председатель наблюдательного совета фонда «Имэн кала» Сергей Веремеенко встретился в Уфе с журналистами. Он рассказал в том числе и последних новостях фонда.

Напомним, фонд «Имэн Кала» был создан в конце сентября - для содействия сохранению и восстановлению объектов исторического наследия Уфы. 28 сентября, на заседании общественного совета по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры Уфы глава городской администрации Ирек Ялалов представил Сергея Веремеенко и Ильдуса Адигамова как людей, которые будут заниматься восстановлением знаковых религиозных объектов: Воскресенского храма на улице Комсомольской и мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева.