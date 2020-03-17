Борис Мелкоедов намерен уйти с поста главы Агентства по печати и СМИ РБ

Напомним, Агентство по печати и СМИ курирует деятельность государственных газет и телерадиокомпаний. С осени 2018 года координированием деятельности госСМИ (а также издательства «Башкортостан», киностудии «Башкортостан», а также ГКУ «Информационные технологии» и АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана») занимается ИА «Башинформ». Организацией этой работы занимается Ростислав Мурзагулов, который был назначен председателем совета директоров «Башинформа».

Борис Мелкоедов родился в декабре 1971 года в с. Матраево Зилаирского района Башкирии, окончил БашГУ и Башкирскую академию госслужбы и управления при Президенте РБ. Трудовую деятельность начал оператором УНПЗ, в 1995 году возглавил комитет по делам молодежи Зилаирского района. Позже работал менеджером в газете «Товары и услуги», возглавлял лабораторию Опытного завода Академии наук республики. С 1997 по 2004 гг. — главный специалист управления социально-экономической политики администрации президента РБ. Позднее возглавил управление по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве РБ. В 2008–2010 гг. руководил пресс-службой Минрегионразвития РФ в Москве, после чего вернулся в Башкирию и возглавил министерство связи и массовых коммуникаций, с 2012 года — реорганизованное из министерства Агентство по делам печати и СМИ.