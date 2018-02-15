Уфимские коммунисты пытаются через суд забрать мандат у депутата от КПРФ

Оспариваемый мандат был передан длительное время находившемуся под следствием Александру Баутскому.

Юристы башкирского рескома КПРФ подали в суд на горизбирком Уфы иск об отмене решения о передаче вакантного мандата Александру Баутскому, сообщает «Коммерсантъ Башкортостан».

Статус депутата городского совета был присвоен Баутскому после того глава местного рескома Юнир Кутлугужин перешёл в местное законодательное собрание заняв там место Рифгата Гарданова скончавшегося в ноябре 2017 года.

Александр Баутский на выборах в Горсовет в 2016 году был включен в партийный список КПРФ, однако избран не был, из-за того, что партия не набрала необходимого количества голосов. При этом включение бизнесмена Баутского в список, сопровождалось разногласиями в местной ячейке партии.

Согласно действующим нормативным актам, при досрочном снятии полномочий с депутата прошедшего в Горсовет по партийному списку, мандат передаётся следующему в этом списке кандидату. Однако юристы КПРФ считают, что имели право предложить другую кандидатуру, но не смогли этого сделать, так как десятидневный срок совпал с новогодними каникулами. На место Баутского коммунисты прочат Ханифа Ахмедьянова, руководителя партийной ячейки в Октябрьском районе Уфы.

Как сообщил изданию юрист башкирского КПРФ Юрий Беляков, иск был подан 13 февраля, и ещё не принят к рассмотрению.