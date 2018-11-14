Бывший глава Башкирии выдвинут в совет директоров «Башнефти»

Рустэма Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти», сообщает «Башинформ». В совет директоров также может войти и.о. министра земельных и имущественных отношений республики Олег Полстовалов. Эта информация появилась на сайте компании «Башнефть» .

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, сообщил, что Рустэм Хамитов точно будет выдвинут в Совет директоров «Башнефти» и с высокой долей вероятности после внеочередного общего собрания акционеров 14 декабря текущего года возглавит его.