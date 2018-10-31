Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов может перейти на работу в «Башнефть»
Экс-руководитель республики может занять пост председателя компании.
Рустэм Хамитов, покинувший должность главы Башкирии 11 октября, может занять место председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собеседника в администрации президента России.
Новость о дальнейшей судьбе Рустэма Хамитова, как и других экс-губернаторов, в последнее время расставшихся со своими должностями, появилась накануне, по итогам встречи с ними главы государства Владимира Путина в Кремле. На встрече присутствовали 15 бывших руководителей российских регионов.
- Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт - и жизненный, и профессиональный - для того, чтобы использовать их и на других участках работы, - сказал Владимир Путин.
Всего на встрече присутствовали 15 человек, в их числе и экс-глава Башкирии.
Напомним, 11 октября, в День Республики, прежний глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о своей отставке. Вместо него назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии Радий Хабиров.