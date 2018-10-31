Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов может перейти на работу в «Башнефть»

Рустэм Хамитов, покинувший должность главы Башкирии 11 октября, может занять место председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собеседника в администрации президента России.

Новость о дальнейшей судьбе Рустэма Хамитова, как и других экс-губернаторов, в последнее время расставшихся со своими должностями, появилась накануне, по итогам встречи с ними главы государства Владимира Путина в Кремле. На встрече присутствовали 15 бывших руководителей российских регионов.

- Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт - и жизненный, и профессиональный - для того, чтобы использовать их и на других участках работы, - сказал Владимир Путин.

Всего на встрече присутствовали 15 человек, в их числе и экс-глава Башкирии.