Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал скандалы вокруг БФ «Мархамат» «завиральными»

По мнению экс-главы региона, фамилия учредителя благотворительного фонда не мог не вызвать реакцию в обществе. Однако слухи об отмывании денег и личной выгоде Рустэм Хамитов назвал «завиральными». Он считает, что это ничто иное, как дискредитация благотворительной деятельности, попытка втянуть его «в политическую какую-ту стезю».

Рустэм Хамитов также отметил, что никогда не использовал административный ресурс и 6-7 лет назад «провозгласил лозунг о том, что мы все должны помогать благотворительным фондам, перечислять небольшую часть своей зарплаты на благотворительность, но не был услышан». Его ожидало разочарование, так как «фактически из всего этого большого коллектива, который трудился и трудится в Белом доме, я один перечислял часть своей заработной платы».

- К сожалению, даже фонд «Мархамат» зачастую звучал в различного рода историях завиральных, когда пытались говорить, что этот фонд нужен для проведения избирательных кампаний, для отмывания каких-то средств… Гадости, которые я не хочу повторять, но они есть. Что с этим делать? Не запретишь, не перечеркнешь. Это такой приличный тормоз в части развития благотворительной деятельности, - сообщил он также.

Напомним, фонд «Мархамат», единственным учредителем которого является Гульшат Хамитова, был в числе лидеров по выигранным грантам на реализацию социально значимых проектов.

Региональные СМИ сообщали, что долгое время фондом руководила племянница Рустэма Хамитова Айгуль Гареева, которая не так давно стала депутатом Курултая Башкирии.