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Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал скандалы вокруг БФ «Мархамат» «завиральными»
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал скандалы вокруг БФ «Мархамат» «завиральными»

Сегодня, 10:53ОбществоЗиля АскероваФото: Сергей Словохотов
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