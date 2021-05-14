Активист «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин заявил о выходе из «Левого фронта»

Активист и общественник из Уфы Альберт Рахматуллин выходит из состава общественного движения «Левый фронт». Об этом он заявил в своих социальных сетях.

Помимо этого, по словам общественника, он прекращает работать помощником депутата Курултая от фракции КПРФ Дмитрия Чувилина. Как сам Рахматуллин заявил Mkset, решение связано с будущими выборами в депутаты. — «Левый фронт» настоятельно рекомендует выдвигаться в депутаты только от КПРФ. У меня сложные отношения с местным отделением КПРФ. Кстати, каких-либо предложений от них и не поступало. Поэтому я буду выдвигаться от другой партии. И, чтобы не ссориться по этому поводу с координаторами «Левого фронта», я решил заранее выйти из движения и сохранить хорошие отношения с активистами. Теперь я полностью независимый активист и правозащитник, — пояснил Рахматуллин. Также по словам общественника, он намеренно не предоставил справку о судимости в положенные сроки, чтобы с него сняли полномочия помощника депутата. По словам Альберта Рахматуллина, такое решение он принял из-за давления, которое оказывают на депутата Дмитрия Чувилина. — Он очень многое для меня сделал и как депутат, и как юрист. Защищал меня в судах и в полиции. Я очень ему благодарен за то, что вытащил меня из спецприемника, когда у меня в семье случилась трагедия. Но, в тоже время я знаю, что на него в течении последнего года оказывалось большое давление из-за меня. Как со стороны силовиков, так и со стороны властей. Вот я и решил перестать формально быть его помощником, — отметил Рахматуллин. Напомним, Альберт Рахматуллин является одним из организаторов движения «СтопБашРТС». В Уфе неоднократно проводились различные общественные акции и митинги. Так, в январе 2021 года у Дома правительства прошёл митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление. После чего Альберта Рахматуллина задержали на 10 суток. Позже с жалобами на местные ресурсоснабжающие организации он отправлялся в Москву, где провел серию одиночных пикетов.

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