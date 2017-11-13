В Управлении дорожного хозяйства Башкирии представят нового руководителя

Государственное казенное учреждение возглавит чиновник из уфимской администрации.

Как стало известно Медиакорсети, сегодня коллективу ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» представят нового руководителя. Им станет Денис Петраковский, до этого - заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.

По предварительным данным, нового руководителя представят сегодня в 15 часов уфимского времени. Сейчас его возглавляет в ранге и.о. Ринат Абдулмазитов, заместитель руководителя по техническим вопросам.

ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» выполняет функции государственного заказчика по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Башкирии и сооружений на них. За учреждением в Башкирии закреплены на праве оперативного управления автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения.